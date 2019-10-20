نقابة العاملين في بلدية البيرة بدأت اضرابها التحذيري بغية تلبية مطالب العاملين فيها

رام الله- وطن: بدأت نقابة العاملين في بلدية البيرة صباح اليوم اضرابا تحذيرا يستمر لست ساعات، وذلك بعد انتهاء المهلة التي اعطتها النقابة للمجلس البلدي لتلبية مطالب العاملين دون الاستجابة.

واوضح رئيس نقابة العاملين، محمود عابد، ان مطالب العاملين في البلدية تتلخص بتعميم صرف الزيادة السنوية لكافة العاملين والحفاظ على التأمين الصحي الخاص وكافة الحقوق المكتسبة والغاء كافة لجان التحقيق الاخيرة وكل القرارات التي صدرت عنها وتثبيت العاملين ممن امضوا ستة اشهر في العمل وحصلوا على تقيم جيد، وعلى الالتزام باحقية الموظفيين الحاليين بالترفيع لوظائف الشاغرة خصوصا الادارية منها.

واكد بأن النقابة تنفذ هذا الاضراب مع حرصها على المصالح الحيوية والخدمات المقدمة للسكان حيث لا يشمل الاعمال الطارئة والعاملين بنظام المياومة والاعمال في الفترات المسائية واعمال الحراسة.

من جانبة اكدأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيرة،عبد الرحيم العاروري، وقوف الاتحاد الى جانب نقابة العاملين في البلدية داعيا كافة الموظفين في البلدية الر ضرورة التكاتف والعمل الجماعي لتحصيل كافة الحقوق المشروعة للعاملين

وبدوره قال رئيس نقابة المحاسبين، عبد الله عابدة: اهم من يعتقد انه يستطيع وضع حد لعمل النقابات فهي وستبقى النقابات تتدخل و تعمل لمصلحة العاملين مضيفا ان نقابة المحاسبيين ستتوجه للقضاء للدفاع عن اعضائها الذيت يتعرضون للتشهير".

وتجمع أغلبية موظفي وعمال البلدية امام مدخل البلدية معبرين عن احتجاجهم عن استمرار تعنت المجلس البلدية لمطالبهم المشروعة.