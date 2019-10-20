آلية السفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

وطن: نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الداخلية، أنّ السفر يوم الاثنين سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة، إضافة إلى المسافرين من الحافلة الخامسة والسادسة من كشف (10/17).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

الكشف (10/17)