تراجع الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين اسماعيل علي وطارق قعدان

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تراجعا واضحا طرأ على الحالة الصحية لكل من الأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان، والقابعين حاليا في عزل "نتيسان الرملة" بظروف قاسية.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس، يمر بوضع صحي سيء للغاية، وذلك بعد مضي (89 يوما) على إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث يعاني الأسير حاليا من آلام قوية بمختلف أنحاء جسده ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ويشتكي أيضا من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25%، ومن عدم وضوح في الرؤية، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.

وأضافت أنه من المنتظر أن تُعقد جلسة للأسير علي بتاريخ 24 من الشهر الجاري في محكمة الاحتلال العليا للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة ضد قرار اعتقاله الاداري.

وحذرت الهيئة من تدهور الحالة الصحية للأسير طارق قعدان ( 46 عاما) من بلدة عرابة قضاء محافظة جنين، والذي يواصل اضرابه لليوم 82 على التوالي، فهو يشتكي حاليا من ضعف وهزال عام وأوجاع مزمنة بمختلف أنحاء جسده، كما أنه يعاني من نقص في وزنه واصفرار في الوجه.

ولفتت إلى أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال قررت مؤخرا تأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير قعدان، وذلك حتى تاريخ الـ23 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن أربعة أسرى آخرين يواصلون معركتهم ضد الاعتقال الاداري وهم: الأسير أحمد غنام الذي مضى على اضرابه 99 يوما، وسط تفاقم ملحوظ على حالته الصحية، والأسير أحمد زهران ومضرب منذ 29 يوما، والأسيرة هبة اللبدي وتخوض اضرابها لليوم 27 على التوالي، والأسير مصعب الهندي والذي يواصل اضرابه لليوم 27 أيضا.