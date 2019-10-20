البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم بلدية حلحول

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لبلدية حلحول لمساعدتها على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وزار وفد من البنك ضم كلا من نزار بالي مدير منطقة الجنوب وعلي الحموز مدير مكتب حلحول بلدية حلحلول وكان في استقبالهم رئيس البلدية حجازي مرعب وعدد من اعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية.

وتخلل الزيارة بحث آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين، حيث أشاد بالي بالجهود المميزة التي تبذلها بلدية حلحول في خدمة المواطنين مؤكدا على متانة العلاقة التي تجمع البنك مع السلطات المحلية في كافة أرجاء الوطن.

ويهتم البنك الإسلامي الفلسطيني بتنمية المجتمع المحلي ويحرص على التفاعل معه وتلبية احتياجاته بما يضمن تقديم خدمة أفضل لأبناء الوطن وبما يحقق التكامل بين أدوار المؤسسات الوطنية المختلفة.

من جهته، شكر حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول البنك الإسلامي الفلسطيني على تبرعه مشيدا بدور البنك في مساندة المؤسسات الوطنية، وداعيا لمزيد من التعاون بين المؤسستين.

ويتمتع البنك الإسلامي الفلسطيني بأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 44 فرعا ومكتبا 8 منها في محافظة الخليل، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 80 جهاز تغطي كافة المحافظات.