لجنة الانتخابات لوطن: وفد اللجنة سيلتقي قادة حماس والفصائل الاثنين المقبل في غزة

رام الله - وطن: من المقرر ان يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة هشام كحيل لوطن، ان الوفد برئاسة رئيس اللجنة حنا ناصر سيتوجه الى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

واكد كحيل ان الوفد سيبدأ فور وصوله القطاع الاجتماع مع قادة حركة حماس، وقادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمجتمع المدني للتباحث في موقفهم من اجراء الانتخابات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تكليف الرئيس محمود عباس للجنة الانتخابات بدء المشاورات لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.