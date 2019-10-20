الإغاثة الزراعية بالتعاون مع جامعة بيرزيت تنظم حملة تطوعية لمساعدة المزارعين في بلدة المغير

رام الله- وطن: ضمن فعاليات "حملة احنا معكم 2019" في عامها الحادي عشر نظمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) حملة تطوعية لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في اراضي بلدة المغير بمشاركة ما يزيد عن 70 متطوع من متطوعي المؤسسة و طلاب جامعة بيرزيت و أهالي البلدة .

وقال محمود القاضي منسق الاغاثة الزراعية في محافظة رام الله وشمال القدس، ان حملة " احنا معكم " التي تنفذ للعام الحادي عشر على التوالي جاءت لرفع معنويات المزارعين الفلسطينين التي تقع اراضيهم بالقرب من جدار الفصل العنصري والمستوطنات وتعزيز صمودهم ولتزيدهم اصرارا وتمسكا بأراضيهم وتساعدهم في إنهاء قطف ثمار الزيتون قبل أن يقوم المستوطنين بمهاجمة حقولهم .

و أثنى المزارعين في بلدة المغير على طاقم الإغاثة الزراعية و المتطوعين لتنظيمهم لهذا النشاط و الذي يؤكد على قوة العلاقة ما بين الإغاثة الزراعية و المزارعين على امتداد الوطن ، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم خصوصا في المناطق القريبة من المستوطنات و المعسكرات الإحتلالية و التي تتعرض بشكل مستمر لهجمات المستوطنين بحماية جنود الإحتلال .

يشار الى أن الإغاثة الزراعية تنظم حملة "إحنا معكم" للعام 2019 في 29 موقعاً في الضفة الغربية و قطاع غزة بهدف مساعدة المزارعين في جني ثمار الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة و القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري .