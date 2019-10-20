الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية وتلقي القبض على 31 مطلوبا للعدالة في نابلس

وطن: ضبطت الشرطة اليوم (4) مركبات غير قانونية وألقت القبض على (31) مطلوب للعدالة في نابلس .

وذكرت أدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن ضبط المركبات وإلقاء القبض على المطلوبين جاء خلال العمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في محافظة نابلس .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.