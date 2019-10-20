مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطني "يتسهار" تُسفر عن إصابة جندي

قررت قوات الاحتلال نشر كتيبة من الجيش في محيط مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس في أعقاب اعتداء المستوطنين على جنود الليلة الماضية.

وكشفت إذاعة "كان" العبرية أن حوالي ثلاثين ناشطاً يمينياً من المستوطنين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة وثقبوا إطارات عربة عسكرية، مما أدى الى إصابة احد الجنود بجروح. ورد الجنود باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات وباطلاق النار في الهواء.

كما اعتدى نشطاء يمين أول امس الجمعة على قائد كتيبة في لواء غولاني، أيوب كيوف، خلال تمرين عسكري لجيش الاحتلال في المستوطنة. واعتقلت الشرطة أحد الضالعين في الحادث بعد أن تقدم كيوف بشكوى اليها. وتم تمديد فترة اعتقاله لثلاثة أيام.

يذكر أن غالبية المستوطنين الذين ينتمون لجماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، يسكنون في "يتسهار"، وأغلبهم من طلاب الحاخام المتطرف إسحاق غينزبورغ، الذي يُدرّس في مدرسة دينية في المستوطنة.