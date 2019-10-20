صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندى في قطاع غزة

وطن: اعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، عن صرف دفعات مالية خاصة بمشروع إعادة إعمار حيّ الندى في قطاع غزة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن الأشغال العامة ستصرف دفعات لاستكمال العمل في مشروع حي الندى شمال القطاع، لمشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في الحيّ، ولمشروع أعمال صيانة 4 مباني بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليون يورو.

وأضاف أنه يجري أيضاً صرف دفعات للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية في الحيّ بقيمة حوالي 330 ألف يورو.

يذكر أنه يجري إعادة إعمار حي الندى والمجمع الإيطالي بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، إضافة إلى تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية وغيرها.