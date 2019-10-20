المعلمة المحالة للتقاعد القسري رجاء لحلوح لوطن: أحرقت شهاداتي أمام الوزارة لأن القضية تتعلق بـ"كرامة" المعلّم

رام الله - وطن: لا تزال قضية المعلمين المحالين للتقاعد منذ آذار/مارس 2018، تلقي بتداعياتها الاحتجاجية من قبل معلمين اتخذت الحكومة السابقة بحقهم إجراءات عقابية على خلفية عملهم النقابي ومشاركتهم في إضراب المعلمين فبراير/شباط 2016.

وآخر تلك الاحتجاجات كانت اليوم الأحد، بقيام المعلمة رجاء لحلوح بحرق شهاداتها التعليمية (البكالوريوس والماجستير) أمام مقر وزارة التربية والتعليم برام الله.

وعن سبب قيامها بحرق شهادتها الجامعية، تقول رجاء لـوطن، القضية ليست قضية وظيفة.. ولكنها قضية كرامة المعلم، الذي يتم إرساله للتقاعد وهو في حِصة التدريس.

المعلمة رجاء لحلوح من ضمن حوالي 117 معلماً أبعدوا عن سلك التعليم، وأحيلوا بقرار من وزارة التربية والتعليم إلى التقاعد المبكر قسرا، كانت رجاء مدرّسة للغة الإنكليزية في المرحلة الثانوية منذ 14 سنة. وفي ماس 2018، وأثناء دوامها في مدرسة الشهيد سامي طه الثانوية للبنات، وصلها قرار من وزارة التربية والتعليم، بالإحالة إلى التقاعد المبكر من دون أن تقدم طلبا.

لم تترك رجاء باباً إلّا وطرقته، في محاولة لإلغاء القرار السابق. وآخر محاولتها، كانت في 1 أغسطس 2019، عندما استدعاها وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، للاجتماع معه، حيث أبدى الوزير تعاطفه مع رجاء وزملائها، معتبراً قرار الوزير السابق بأنه "انتقامي، بسبب مشاركتهم في العمل النقابي والإضراب"، مع وعود من الوزير برفع الملفات لمجلس رئاسة الوزراء، لإيجاد تسوية عادلة لكافة المعلمين الذين تم إحالتهم للتقاعد القسري. وذلك بحسب ما قالت رجاء لـوطن.

وتضيف رجاء: "من يومها لم نتلقَ أي رد من الوزير.. ولم يعد يجيب على مكالماتنا".

وتقول رجاء الحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللغة الإنجليزية، إن حياتها وحياة زملائها المُقاعدين قسراً انقلبت للأسوأ، بعد قطع أرزاقهم؛ بعضهم لا يزال بلا عمل، لأنهم لا يتقنون سوى مهنة التعليم، والبعض الآخر انتقلوا للعمل في المدارس الخاصة بظروف سيئة، ورواتب أقل.

وعن ظروفها، أوضحت رجاء لـوطن، إن حياتنها تغيّرت بعد إحالتها للتقاعد، حيث اضطرت لتغير مكان سكناها من بلدتها "عرابة" جنوب جنين، وانتقلت إلى مدينة رام الله، في سبيل البحث عن فرصة للعمل في مهنة التدريس.

وكانت المعلمة لحلوح قد شاركت في إضراب 2016، كباقي المعلمين والمعلمات الذين يطالبون بحقوقهم في كافة الفعاليات التي يقررها حراك المعلمين الموحد، وقد عُينت ممثلة لمديرية قباطية عن طريق الانتخاب.

مؤكدة أن ذلك هو السبب الوحيد لما لاقته من عواقب.

هذا وحاولت وطن متابعة الملف مع وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، إلّا أنه لم يجيب على هاتفه.