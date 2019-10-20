وزيرة شؤون المرأة تتبنى قصة رهام التي نشرتها "نساء إف إم"

وطن: عقب نشر نساء إف إم قصة لشابة من مدينة رام الله تعرضت للعنف والضرب والاحتجاز والهروب من المدينة واللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مطالبتها بالميراث، تعهدت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد بإيجاد حل جدي وجذري في هذه القضية خاصة، وحق النساء في قضايا الميراث بشكل عام.

وكانت نساء إف إم بثت حلقة ضمن برنامج "عين عليها" حول العنف الاقتصادي ضد المرأة "الميراث وتسوية الأراضي كمثال" تخللها مداخلة لشابة عشرينية من محافظة رام الله والتي تحدثت بتفاصيل مفزعة عن تعرضها للضرب والاحتجاز والتهديد بالخطف والاخفاء القسري من قبل أسرتها إذا ما استمرت بالدعوة القضائية المنظور أمام المحاكم الفلسطينية، ما دفعها للهرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على حياتها وللاستمرار بالدعوة القضائية للمطالبة بحقها بالميراث.

وتهدف "نساء إف إم" للعب دور هام في توعية النساء الفلسطينيات ومساعدتهن للحصول على حقوقهن بعيدا عن العنف والتعصب والظلم، ويتجسد هذا الدور من خلال برامجها المختلفة في تقديم منصة للحوار بين النساء من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وبالسماح للنساء لإيصال أصواتهن، وتأمل "نساء إف إم" أن تساهم في عملية بناء الفهم المتبادل لواقع وآمال وتطلعات الآخرين، وبالمحصلة المساهمة في تمكين النساء.