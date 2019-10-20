ليبرمان يهاجم نتنياهو: "يحاول فرض حكومة دينية"

وطن: هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، مساء الأحد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واتهمه أنه يحاول فرض إقامة "حكومة دينية".

ورأى ليبرمان أن نتنياهو فشل ثلاث مرات متتالية بإقامة حكومة و"بدلا من تحمل المسؤولية على فشلك وضياع تسع مقاعد في الانتخابات، انت تطلق الحملة الدعائية للانتخابات الثالثة".

وتطرق ليبرمان الى شريط الفيديو الذي نشر بشبكات التواصل الاجتماعي لنتنياهو وهو يهاجم رئيس "ازرق ابيض" بيني غانتس، يائير لابيد وليبرمان ويتهمهم بأن "خطتهم السرية" هي حكومة أقلية بدعم رؤساء القائمة المشتركة ايمن عودة واحمد الطيبي.

وقال ليبرمان مهاجما عبر صفحته في الفيسبوك: "شريطك الأخير أكثر دلالة على أنك تقوم بحملة انتخابات إضافية. كل شخص له عقل يفهم بأنك مستعد ان تضحي بالأغلبية لصالح مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الحريديم".

وتابع ليبرمان: "انت تنكر حقيقة أنه على مدار 23 عاما كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات، احمد الطيبي، السلطة الفلسطينية، حماس والقائمة المشتركة. للأسف أيضا في الأشهر الأخيرة وبتعليمات مباشرة منك، يتم تحويل ملايين الدولارات لصالح الناشطين الإرهابيين في قطاع غزة".