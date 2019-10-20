​التنمية الاجتماعية: نسبة الفقر والبطالة في غزة وصلت 75%

وطن: قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الأحد، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا، خلال عام 2019، إلى75 بالمئة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظّمه المركز الإعلامي في القطاع.

وأضاف حمد، خلال اللقاء، إن 33.8 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وأوضح أن 70 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتابع قائلاً: "عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب".

وقال حمد، إن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين "تسببت بأوضاع اقتصادية صعبة لسكان القطاع".

واستطرد "الحصار والحروب الإسرائيلية، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي، أفرزوا واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا وصعبا في الساحة الفلسطينية".

وتفرض دولة الاحتلال منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.