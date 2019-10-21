خالد بطراوي يكتب لوطن: صناعة الأصنام

ألا ترون أيها الأحبة أننا نعود الى صناعة الأصنام؟

قديما كانت هناك الأصنام وهي عبارة عن تمثال يرمز لانسان أو آلهة بغية العبادة والتقرب إليه فإن كان له شكلا أو وجها سمي صنما وإن كان لم يكن له وجه أو صورة فهو وثن. الى أن حل عهد أهل الجاهلية فكان من بينهم من هو إقتصادي محنك فصنع صنما من التمر وإن جاع بعد عبادته قام وأفراد عائلته بأكله. كان ذلك في عصور الجاهلية وما قبل الجاهلية وقبل الديانات السماوية التي دعت الناس الى التأمل والتفكر في خلق الله.

تطورت البشرية على إمتداد العصور، وثبت أن الأرض بيضاوية الشكل وجرت العديد من الاكتشافات والاختراعات ووصلنا الى ما وصلنا اليه من عصر البلمرة وما بعدها وأصبح العالم قرية صغيرة لدرجة أن الشاعرة الفلسطينية المرحومة منال النجوم – إبنة قرية العوجا/ أريحا - قالت ذات يوم " مكشوفة أسرار كوننا على حبل غسيل ... فلماذا حبنا سر دفين"؟

كنا نعتقد ان عصر الأصنام قد ولى الى الأبد، إلى أن ثبت لدينا على أرض الواقع في عالمنا العربي والاسلامي أن أصنام التمور كانت أفضل من أصنام هذه الأيام.

صنم إسمه الزعيم الأوحد، وآخر هو المرشد الروحي، وثالث هو الحوزة العلمية، ورابع هو المفتي، وخامس هو المسؤول وسادس " جوز الست" والحبل على الجرار كما يقولون.

يوظفون جميعهم الموروث الثقافي والاجتماعي وأيضا الدين لخدمة مصالحهم، وينسجون حولهم شبكة الآمان التي تحميهم ... أي زلم النظام والسحيجة الذين إن عطس "الصنم" أسرعوا وبأيديهم المناديل الورقية ليمسحوا " البربور" بل ويتسابقون في ذلك. ويحصنون أنفسهم بأجهزتهم القمعية التي يسمونها أجهزة إنفاذ القانون، ذلك القانون الذي تمت صياغته خدمة "للمقامات السامية".

مشكلتنا ليس فقط في الأصنام ذاتها بل في من يتقن صناعتها، فترى عسكريا لا يفقه في العسكر شيئا وقد تقلّد الآوسمة والنياشين، يدخل الى معسكر التدريب، فيصطف حرس الشرف والفرقة الموسيقية العسكرية لتحيته، ونرى إقتصاديا لا يدرك ما هي أساسيات عجلة الانتاج، بل وحتى قائدة نسوية تدافع عن ضرب النساء.

تلك صناعة الأصنام المحلية، أما صناعة الأصنام العالمية فتتمثل في دوائر صنع القرار العالمي .. تجارة السلاح والاحتكارات العالمية وتجار الأدوية وكارتيلات المخدرات وأباطرة الاعلام والتواصل الاجتماعي، الذين يصنعون الأصنام الأدوات التي تنفذ مصالحهم، وهذه الأصنام من أخطر الأنواع فهي أيضا ناطقة كالببغاء تردد أفكار صانعيها.

مع الأصنام هناك أيها الأحبة البلالين المرافقة أو الفاقيع، الذي ينفخون أنفسهم ويغلفونها بالحراسات وسيارات الدفع الرباعي وسائق المدام وكل "الهليلات" و " الفستق الفاضي" ويكذبون على أنفسهم قبل أن يكذبوا علينا بأنهم " صناع القرار"، ثم يحطمونها عندما تستنفذ مهامهم ويبحثون عن أصنام جديدة بديلة.

صناعة الأصنام في بلادنا ... نتحمل نحن أيضا .. عوام الناس مسؤوليتها .. نطبق المثل حرفيا " قلّوا يا فرعون مين فرعنك ... قلّوا ما لقيت حدا يردني". يتنافخ خطباء المساجد من على المنابر ويقولون أنه " روى أبو داود، وابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ». وبعد الخطبة يحثون خطاهم لتقبيل يد " الظل العالي".

ليتنا أبقينا أصنام التمور .... ع الأقل عندما نجوع نأكلها .. أصنام اليوم نصنعها بأنفسنا .. نعبدها .. نتقرب إليها .. ونمسح جوخ كما يقولون ... ولا نأكلها ... حتى لو فكرنا بأكلها .. صعبة الهضم حتى مع سفن أب، فباتت الأصنام تأكلنا فكرا وفعلا.