القبض على 12 مواطناً لقيامهم بحرق نفايات الكترونية

الخليل- وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على 12 شخصاً لقيامهم بحرق نفايات الكترونية في بلدة اذنا غربي الخليـل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بانه وبناء على معلومات وردت لشرطة البيئة في إدارة شرطة السياحة والاثار مفادها وجود اشخاص يقومون بحرق نفايات بأراضي بلدة اذنا الزراعية، على الفور تحركت دورية شرطة البيئة ترافقها دورية من مركز شرطة اذنا لمعاينة المكان والتأكد من المعلومة".

وأضافت بأنه حين وصول دوريات الشرطة للمكان، لاحظت اشتعال النيران بالأراضي الزراعية، حيث تم القبض على 12 شخصا تواجدوا بالمكان اثناء قيامهم بعملية الحرق، والتي تبين انها حرق لنفايات الكترونية،حيث تم توقيفهم واحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .