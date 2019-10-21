الرئيس يمنح وزير الدفاع الياباني وسام النجمة الكبرى من وسام القدس

وطن: منح الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الياباني تارو كونو، وسام النجمة الكبرى من وسام القدس.

ومنح الرئيس الوسام للوزير كونو، اعترافا بدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين اليابان وفلسطين وتقديرا لجهوده في دعم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

الوزير كونو سياسي ياباني، شغل منصب وزير الخارجية السابق، ويشغل أيضا منصب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الفلسطينية.

وجرت مراسم تسليم الوسام، بحضور: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام.