ائتلاف "أمان" يدعو الى اتخاذ كافة التدابير القضائية لردع المتورطين بتهريب نفايات الكترونية خطرة إلى محافظات الضفة

وطن: دعا الائتلاف من أجل النازهة والمساءلة- أمان، الحكومة، إلى النظر بعين الجد حول قضية تهريب نفايات إلكترونية خطرة إلى محافظات الضفة الغربية، لما لها من نتائج بيئية وصحية خطيرة. متأملا أن تلقى القضية أولوية على أجندة مجلس الوزارء، مطالبا التحقيق فيما ورد على لسان رئيسة سلطة البيئة، وضرورة نشر قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين، واتخاذ ما يلزم من إجارءات لردعهم وفقا للقوانين المعمول بها.

وأوصى "أمان" في رسالة كان قد أرسلها الى رئيس الحكومة محمد اشتيه إلى اتخاذ كافة التدابير القضائية والإجراءات القانونية في قضايا تهريب النفايات، والتشديد أكثر في العقوبات المفروضة على المخالفين، وتوفير القرار السياسي الحازم الذي يمكن الأطراف ذوي العلاقة من سلطة البيئة والاجهزة الأمنية بمختلف عناوينها والمجالس المحلية من متابعة القضية كأولوية وطنية، ومعالجة أسباب تفشيها أن شاحنات النفايات تمر عبر حواجز الاحتلال وبعلمه وبالتنسيق معه، ما يبدو كاستهداف مباشر ومقصود للمواطن الفلسطيني، ولأرضه وبيئته وصحته وموارده الطبيعية.