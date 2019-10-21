شبكة المنظمات الأهلية تناقش آخر التطورات على المستوى الوطني العام

وطن: اجتمعت اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاحد 20/10/2019 في الضفة وغزة، وناقشت التطورات والمستجدات على المستوى الوطني العام، بما في ذلك الهجمة الشرسة التي تمارسها دولة الاحتلال على كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وخصوصاً المؤسسات الاهلية، وآليات التصدي لها ومواجهتها.

وتطرق الاجتماع الى الوضع على المستوى الداخلي، والمعيقات التي تواجه عملية التنمية وسبل العمل المشترك في الاطار الوطني من اجل تجاوز هذه المعيقات والاستجابة الى اصوات الفئات المهمشة والاكثر فقراً، والنضال من اجل ادراج احتياجاتها على قائمة الاولويات في الحوار التي تخوضها الشبكة عبر قطاعاتها من الحكومة.

كما تابعت اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع الجدل الذي دار على المستوى الوطني حول البيان الصادر عن مكتبها في غزة يوم الاثنين 14/10/2019، والذي تبعه سلسة مشاورات ولقاء مع وزارة الداخلية ناقشت حيثيات البيان والرد عليه من قبل الوزارة، واطلع الوفد الذي اجتمع مع الداخلية اللجنة التنسيقية على ما جاء في هذه المشاورات، بما في ذلك تأكيدهم لوفد الداخلية على ان البيان حمل صفة الاستعجال.

وفي نفس السياق اكدت اللجنة التنسيقية على ضرورة البناء الجاد على ما حملته المرحلة القريبة المنصرمة من تطور ايجابي وانفتاح في العلاقة مع وزارة الداخلية بحيث يتم متابعة امور الجمعيات وتسهيل معاملاتها وتصويب اوضاع المؤسسات التي تكون بحاجة الى ذلك، في اطار حوار اوسع واشمل يعزز العمل المشترك من اجل افضل تطبيق لقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجعيات الخيرية، والذي ينظم عمل المؤسسات الاهلية الفلسطينية.

وفي الختام اقرت الشبكة مجموعة من الانشطة والفعاليات التي من شأنها تطوير علاقة آليات الحوار مع الحكومة وتعزيز تحالفاتها من اجل تعزيز الجهد الوطني المشترك الهادف الى صد الهجمة التي تشنها قوات الاحتلال على كافة مكونات الشعب الفلسطيني.