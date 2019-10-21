استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب فراس الحلاق

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاثنين، باستقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب فراس الحلاق (25 عاماً) من بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، والقابع حالياً في قسم الجراجة بمشفى "شعاري تصيديك" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الحلاق كان قد أصيب بعدة رصاصات بجسده أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمدينة برام الله نهاية الأسبوع الماضي.

ولفتت أنه تم إجراء عدة عمليات جراحية له، لكنه لا زال يعاني من أوجاع بمختلف أنحاء جسده.

وأضافت بأنه جرى عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب الحلاق يوم أمس الأحد، وتم تمديد توقيفه حتى يوم الخميس القادم.