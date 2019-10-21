فريق الحق بالحركة يركض 400 كم دعما للاجئين الفلسطينيين

وطن: في حدث استثنائي قام فريق مكون من ثلاثة عشر عداءً من مجموعة الحق في الحركة بالركض مسافة 400 كم تتابعي انطلاقاً من نيويورك ووصولاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن نشاط رياضي يهدف إلى مساندة أنشطة وجهود الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والمعونات الغذائية العاجلة.

أقيم هذا النشاط الذي أطلق عليه لقب “ركضة القرن” بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا التي تكافح لضمان استمرار قيامها بعملها الإنساني بعيداً عن الضغوطات السياسية التي قد تؤدي حال استمرارها إلى وقف عمليات الإغاثة الانسانية التي تقدمها منذ تأسيسها عام 1949 وكان الداعم الرئيسي لها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن صدر القرار عام 2018 بوقف الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين ليضع الأونروا أمام تحديات خطيرة تهدد استمرار عملها لاسيما في مجالات الصحة والتعليم حيث تدير الأونروا ما يقارب من 700 مدرسة يرتادها حوالي 535,000 لاجئ فلسطيني.

تمكن أعضاء الفريق من إنهاء مسار الركض الذي مر من خمسة ولايات هي نيويورك ونيوجرزي وديلور وبالتيمور وواشنطن، حيث كانت تقام لقاءات مع المجتمع المحلي الذي قدم دعم كبير وتفهم لأهمية عمل الأونروا وأهمية الرياضة في إيصال هذه الرسالة. وتم اختتام كل لقاء بإرسال رسائل من المواطنين إلى حكوماتهم المحلية تدعو إلى استئناف دعم الأونروا وضمان استمرار عملها.



مساعي مجموعة الحق بالحركة لدعم اللاجئين الفلسطينيين لم تتوقف عند هذا الحد فبعد وصول الفريق إلى واشنطن تم عقد لقاءات مع سبع وثلاثون عضو كونجرس أبرزهم رشيدة طليب وإلهان عمر والسيناتور كامالا هاريس والسيناتور ديان فينستين وآخرون ممن أبدو تفهمهم لمطالب المجموعة ورفضهم المطلق لتسييس أعمال الإغاثة الإنسانية ووعدوا بحمل القضية إلى أروقة الكونجرس وحث الحكومة على استئناف دعم الأونروا حيث قالت عضو الكونجرس رشيدة طليب "دعم الأعمال الإنسانية يجب أن يستمر دون أي تدخل سياسي وإن عواقب توقفه لن تكون مفيدة لأي طرف".

هذا وقد اختتمت المجموعة زيارتها بالمشاركة في السباق السنوي الذي تقيمه الأونروا لمسافة 5 كم دعما لغزة حيث ضم السباق ما يقارب 600 عداء من مختلف الأعمار وتتخلله فقرات فلسطينية تراثية قدم خلالها بعض المأكولات الفلسطينية.

فلسطين تشارك في ماراثون كولن الدولي بالمانيا بمشاركة 11 عداءا

وعلى صعيد آخر وفي عاد إلى أرض الوطن 11 عداءً من فريق الحق في الحركة فلسطين بعد مشاركتهم في ماراثون كولون الذي أقيم في الثالث عشر من الشهر الجاري في ألمانيا وذلك بدعم من مؤسسة التوأمة بين مدينتي كولون وبيت لحم. وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالي للفريق في هذا الحدث الرياضي العالمي المميز.

تكون الفريق من 11 عداءً من مدن الضفة الغربية والداخل المحتل رفعوا جميعاً العلم الفلسطيني على خط النهاية. يذكر أن 5 من العدائين شاركوا في سباق الماراثون الكامل 42.195 كيلومتر و 6 عدائين شاركوا في سباق النصف ماراثون وتمكنوا جميعاً من اجتياز خط النهاية وتحقيق أرقام جيدة.

لفت الفريق انتباه الإعلام الألماني حيث تم نشر مقالة في إحدى الصحف الألمانية عن مشاركة الفريق والصعوبات التي تواجه العدائين الفلسطينيين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك تم الترحيب بالفريق وتشجيعه من قبل رئيس بلدية كولون اندرياس والتر .

يتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة الحق في الحركة بزيادة الوعي عن صعوبات التنقل التي تواجه الفلسطينيين في وطنهم نتيجة الجدار العنصري والحواجز الإسرائيلية عبر مشاركتهم المستمرة في السباقات الدولية وذلك لجذب اهتمام الإعلام العالمي فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في التنقل والحركة بحرية ودون حواجز وقيود. كما وتهدف المجموعة إلى زيادة الوعي محلياً بأهمية رياضة الجري وتشجيع المرأة الفلسطينية على ممارستها.

هذا وقد عبرت العداءة ديالا إسعيد قائدة الفريق والمشاركة في السباق عن فخرها واعتزازها بهذا الانجاز الذي حققته المجموعة ورفع العلم الفلسطيني في هذا الحدث الدولي الرياضي الهام. كما وعبرت عن امتنانها للدعم والمساندة التي تلقاها أعضاء الفريق من بلدية كولون.