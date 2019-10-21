حسين الشيخ يطلع وفدا من دبلوماسيين أوروبيين وومثلي صندوق النقد والبنك الدوليين على آخر التطورات السياسية

وطن: التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بعدد من قناصل وسفراء الدول الأوروبية وممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الإثنين، في مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وقد أطلع الشيخ المشاركين خلال اللقاء على آخر التطورات بشأن قرار القيادة الفلسطينية المتمثل في إجراء انتخابات تشريعية عامة في جميع الأراضي الفلسطينية في غزة، والضفة بما فيها القدس، بالإضافة الى آخر التطورات في العلاقة مع الاحتلال.

وجاء اللقاء بتنسيق وتنظيم مشترك بين هيئة الشؤون المدنية ومركز أفق للدراسات السياسية والتواصل الاعلامي، وقد قام بإدارة الحوار والنقاش مدير مركز أفق للدراسات السياسية والتواصل الإعلامي، ابراهيم دلالشة.