النيابة لـوطن: صلح رام الله حجبت عشرات المواقع الإلكترونية بناء على طلب من النائب العام

وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 49 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وأكد المكتب الاعلامي في مكتب النائب العام لـوطن، أن قرار المحكمة صدر بناء على طلب مقدم من النائب العام، لأنه حسب قانون الاجراءات الجزائية، فإن حجب المواقع يصدر بناء على طلب من النائب العام مباشرة، بعد انهاء النيابة كافة اجراءات التحقيق.

وأوضح المكتب أن المواقع المتضررة من هذا القرار يمكنها الاعتراض لدى المحكمة او لدى مكتب النائب العام.

ووفق إدعائه، فإن قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع. كما أن بعض هذه المواقع "مجهولة من حيث مصدرها وتمويلها ومن يرأسها"، وفق إدعائه.

المواقع التي صدر بحقها قرار الحجب، هي:

1. حل عنا

2. الترا فلسطين

3. طوباس24

4. فلسطينيو الخارج

5. وكالة pal news الاخبارية

6. متراس

7. ميدان

8. سلطة

9. فلسطين بوست

10. سواد بخت

11. ايش في

12 صاحيلك

13 تحت الحزام

14. مطلع

15.new pal 21

16 ps 24

17 المجد نحو وعي امني

18 عرب 48

19التيار الاصلاحي

20 رياض المالكي لا يمثلني

21 نبض الحقيقة

22مشانق

23حركة فتح تيار الاصلاح الديمقراطي

24امد للاعلام

25اشراقات

26مواطنون ضد الفساد

27الشاهد

28بدون رقابة

29فلسطين 27

30 عكس التيار

31صوتكم

32قك وافضحكم

33محمود عباس لا يمثلني

34 مطبات

35 حبطرش

36شبكة اوراق الاخبارية

37وطن نيوز

38 عربي 21

39وكالة شهاب للانباء

40شبكة قدس الاخبارية

41 فلسطين اون لاين

42صوت فتح الاخباري دحلان

43قناة الكوفية

44 شبكة فلسطين للحوار

45الرسالة نت

46عزة الان

47 النورس نت

48العين الامني

49 فلسطين بالفيديو

