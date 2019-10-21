النيابة لـوطن: صلح رام الله حجبت عشرات المواقع الإلكترونية بناء على طلب من النائب العام
وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 49 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وأكد المكتب الاعلامي في مكتب النائب العام لـوطن، أن قرار المحكمة صدر بناء على طلب مقدم من النائب العام، لأنه حسب قانون الاجراءات الجزائية، فإن حجب المواقع يصدر بناء على طلب من النائب العام مباشرة، بعد انهاء النيابة كافة اجراءات التحقيق.
وأوضح المكتب أن المواقع المتضررة من هذا القرار يمكنها الاعتراض لدى المحكمة او لدى مكتب النائب العام.
ووفق إدعائه، فإن قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع. كما أن بعض هذه المواقع "مجهولة من حيث مصدرها وتمويلها ومن يرأسها"، وفق إدعائه.
المواقع التي صدر بحقها قرار الحجب، هي:
1. حل عنا
2. الترا فلسطين
3. طوباس24
4. فلسطينيو الخارج
5. وكالة pal news الاخبارية
6. متراس
7. ميدان
8. سلطة
9. فلسطين بوست
10. سواد بخت
11. ايش في
12 صاحيلك
13 تحت الحزام
14. مطلع
15.new pal 21
16 ps 24
17 المجد نحو وعي امني
18 عرب 48
19التيار الاصلاحي
20 رياض المالكي لا يمثلني
21 نبض الحقيقة
22مشانق
23حركة فتح تيار الاصلاح الديمقراطي
24امد للاعلام
25اشراقات
26مواطنون ضد الفساد
27الشاهد
28بدون رقابة
29فلسطين 27
30 عكس التيار
31صوتكم
32قك وافضحكم
33محمود عباس لا يمثلني
34 مطبات
35 حبطرش
36شبكة اوراق الاخبارية
37وطن نيوز
38 عربي 21
39وكالة شهاب للانباء
40شبكة قدس الاخبارية
41 فلسطين اون لاين
42صوت فتح الاخباري دحلان
43قناة الكوفية
44 شبكة فلسطين للحوار
45الرسالة نت
46عزة الان
47 النورس نت
48العين الامني
49 فلسطين بالفيديو