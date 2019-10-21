مجلس الوزراء يقرر التنسيب للرئيس بتعديل قانون الأحوال الشخصية لرفع سن الزواج إلى 18 سنة

وطن: ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، آلية إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية سعودية ومجلس أعمال سعودي فلسطيني مشترك، والتي جاءت على ضوء زيارة الرئيس محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية.

واستمع المجلس إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إزاء قضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال لا سيما المضربين عن الطعام.

وقرر المجلس ما يلي:

1. التنسيب إلى الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

2. التنسيب للرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.

3. المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين بهدف تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي التعليم والتعليم العالي.

4. المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال التقني بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي بهدف فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات التقنية.

5. المصادقة على انضمام فلسطين إلى مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة لأسواق المال بالدول العربية، بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

6. تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من البطالة والفقر.

7. المصادقة على إنشاء الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية.