نقابة الصحفيين لوطن: قرار محكمة الصلح بحجب عشرات المواقع الالكترونية يمثل مجزرة بحق الإعلام ويتناقض مع وعود اشتية

رام الله-وطن: في تعليقه على قرار محكمة الصلح في رام الله، بحظر عشرات المواقع الالكترونية، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، عمر نزال، إن هذا القرار يمثل مجزرة جديدة بحق الإعلام الفلسطيني تنفذ هذه المرة على يد القضاء، مما يتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة التي وعد فيها بعدم الاعتداء على الحريات الإعلامية".

وأضاف نزال في اتصال مع وطن إن"هذه المجزرة تتم بالاستناد لقانون الجرائم الالكترونية، الذي تتيح إحدى مواده إمكانية حجب هذه المواقع بقرار قضائي خلافاً لما كان سابقاً بأن النائب العام هو القادر على الحجب".

ووصف نزال طريقة الحجب والإجراءات التي اتخذت بأنها "شكلية وغير موضوعية".

وأكد أن النقابة لم تُبلّغ بالموضوع، حتى أنه لم يتم إتاحة المجال للقائمين على المواقع المحظورة بالدفاع عن مهنيتهم.. أو سماع الأسباب الموجبة لهذا الإغلاق.

وأضاف نزال أن حجب هذا الكم الكبير من المواقع دفعة واحدة "نابع فيما يبدو من قرار وتوجه سياسي من جهة عليا دَفعت لاتخاذ هذا القرار".