الاحتلال يفرج عن 5 فلسطينيين بشرط الإبعاد عن الأقصى أسبوعين

رام الله- وطن: أفرجت شرطة الاحتلال، مساء يوم الاثنين، عن 5 فلسطينيين بينهم سيدتين بشرط الابعاد عن البلدة القديمة في القدس لمدة أسبوعين.

وذكر المحامي خالد زبارقة، أن الشبان محمد وحبيب أبو شوشة وطارق دعور من مدينة عكا أبعدا عن البلدة القديمة بالقدس، رغم أنهما اعتقلا من داخل المسجد الأقصى.

وأشار زبارقة إلى أن الاحتلال أفرج أيضا عن الفتاتين وعد أبو كشك من مدينة جلجولية، وعايدة صيداوي شرط الإبعاد عن البلدة القديمة لأسبوعين، علما أنها مبعدة لمدة 6 أشهر.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب حبيب وابن عمه محمد أبو شوشة، بعد أن منعا عناصر شرطة الاحتلال من الدوس على سجاد مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، واقتادتهما إلى مركز شرطة القشلة.

وكان دعور وأبو كشك وصيداوي اعتقلوا خلال تواجدهم في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

في السياق، سلمت مخابرات الاحتلال بعد ظهر اليوم الشاب لؤي جابر أمر استدعاء للتحقيق، خلال تواجده بالقرب من مصلى باب الرحمة، والمواطنة أسماء شيوخي.