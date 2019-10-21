حزب الشعب يعرب عن تضامنه مع الحزب الشيوعي والشعب اللبناني

وطن: وجه حزب الشعب الفلسطيني، رسالة رسمية لقيادة الحزب الشيوعي اللبناني، عبر من خلالها عن تضامن حزب الشعب الكامل مع الحزب الشيوعي اللبناني وانتفاضة شعبه الشقيق، وأكد على الدور الكفاحي للشيوعيين اللبنانيين، متمنياَ ان تتكلل نضالاته وشعبه الشقيق بالنصر.

فيما يلي نص الرسالة:

الرفيق حنا غريب المحترم

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق

الرفاق والرفيقات أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المحترمين/ات

تحية رفاقية حارة وبعد،

إن حزب الشعب الفلسطيني وهو يتابع عن كثب الأوضاع التي يعيشها بلدكم العزيز وإنتفاضة الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي الحقت أضراراَ كبيرة في حقوقه ومصالحه، وكذلك دوركم الكفاحي قبيل وأثناء الإنتفاضة، يدرك عظم المسؤوليات التي تتحملوها وحجم التحديات التي تواجهكم مع شعبكم، خاصة وان هذه الانتفاضة انطلقت شرارتها من حركة الاحتجاج المنظمة التي بادر حزبكم المجيد مع حلفاءه إلى تنظيمها مبكراَ وتعزيزها وقيادتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

إننا في حزب الشعب الفلسطيني إذ نعرب لكم وأنتم تحييون ذكرى تأسيس حزبكم الـ95 عاماَ، عن أصدق وأحر مشاعر التضامن الكفاحي والرفاقي الكامل مع حزبكم وإنتفاضة الشعب اللبناني الشقيق، نتطلع لأن تتكلل نضالات حزبكم الذي لم تلين له قناة خلال العقود الماضية من عمره الكفاحي الشاق، بالنصر المؤزر لما فيه حقوق الشعب اللبناني ومصالح وسيادة بلاده.

في الختام ونحن نعبر لكم عن تقديرنا العالي لمواقف ودور الحزب الشيوعي والشعب اللبناني الشقيق، في دعم نضال شعبنا وحقوقه الوطنية والإنسانية العادلة، نجدد مرة أخرى تضامننا معكم ومع شعبكم الباسل، ونؤكد حرص حزبنا على تمتين ودوام تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين الشقيقين والتعاون الرفاقي لما فيه مصلحة وحقوق شعبينا الفلسطيني واللبناني.