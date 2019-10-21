الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية

وطن: أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أسماء 20 مرشح لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وتنشر المجلة الفرنسية أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، تضم كل دفعة 5 أسماء.

الدفعة الأولى:

الصربي دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونغ الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس الفرنسي هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير.

الدفعة الثانية:

الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، والألماني مارك أندريه دير شتيغين حارس عرين برشلونة الإسباني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ودوني فان دي بيك نجم أياكس الهولندي.

الدفعة الثالثة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين ليفربول، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد وجورجينيو وينالدوم لاعب ليفربول.

الدفعة الرابعة:

الهولندي فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول، والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول

ويتبقى 10 مرشحين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، علما بأن الجائزة ستقدم في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتوقع أن يتواجد، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في القائمة الأولية للمرشحين للحصول على الجائزة.

يذكر أن لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.