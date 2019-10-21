القاء القبض على شخص بتهمة التشفيط وإقلاق الراحة العامة في قلقيلية

وطن: ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على شخص بتهمة التشفيط و الإزعاج وإقلاق الراحة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر في مدينة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن غرفة العمليات في شرطة محافظة قلقيلية تلقت العديد من المكالمات حول قيام سائق دراجة نارية يقود دراجته بسرعة جنونية وعمل حركات من شأنها إزعاج المواطنين وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وإقلاق راحتهم وكاد أن يرتكب حوادث سير مع عدد من المركبات المتوقفة وغير المتوقفة في شوارع المدينة وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة المدينة إلى المكان وقامت بإيقاف الدراجة النارية التي تقوم بحركات التشفيط والإزعاج وتم ضبطها وإلقاء القبض على سائقها .

وبعد الفحص والتأكد من الأوراق الثبوتية التي بحوزة السائق تبين أنه لا يملك رخصة قيادة .

واكدت بأنه تم حجز الدراجة النارية وتوقيف السائق وسيتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.