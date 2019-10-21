الحكومة تطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع، وتدعو المواقع لتوخي المعايير المهنية والاخلاقية

رام الله- وطن: طالب الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، مساء اليوم الاثنين في بيان صدر عنه، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار القرار الذي صدر اليوم عن محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

كما طالب ملحم في بيان له، القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية.

وقال في البيان: تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي .

وأضاف: إذ تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

وكانت صلح رام الله، اصدرت قرارا بحجب 49 موقعا الكترونية، للاطلاع على القرار اضغط هنا