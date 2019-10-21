الاحتلال يعتدي على الشاب أحمد أبو رومي بالضرب في العيسوية

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بالضرب على شاب وأصابت آخر بحروق، في أعقاب اندلاع مواجهات ببلدة العيسوية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب أحمد أبو رومي بالضرب أثناء تواجده بالقرب من نقطة تفتيش مفاجئة نصبتها على "طريق الطور" في البلدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في محيط جامع الأربعين، أصيب إثرها الشاب سالم موسى درويش بحروق، بعد إطلاق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب مركبته.

(وفا)