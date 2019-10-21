رئيس إتحاد الجامعات البريطانية المستقلة يستضيف أبوكشك في البرلمان البريطاني لبحث التعاون

لندن- وطن: إستضاف عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد "جون توملينسون"، رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد ابو كشك، على غداء عمل في مقر البرلمان البريطاني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين جامعة القدس ومؤسسات التعليم العالي البريطانية.

وأشار أبو كشك الى أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على إعداد إتفاقيات تعاون مشتركة، لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجالات التجارة والأعمال والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التبادل الطلابي.

وأطلع أبو كشك اللورد توملينسون على الأنشطة البحثية والتعليمية والمجتمعية التي تقودها جامعة القدس، وعلى الانجازات المختلفة الذي حققتها على صعيد شراكاتها الدولية مع جامعات ومؤسسات البحث العلمي في قارات العالم الخمس، والتي سعت جامعة القدس الى إبرامها لجلب أحدث التقاليد الأكاديمية والبحثية لفلسطين، والتي يستفيد منها سنويا الآلاف من طلبتها وباحثيها.

يذكر ان اللورد توملينسون هو من الشخصيات البريطانية البارزة في مجال التعليم العالي والتنمية الدولية، حيث يترأس حاليا إتحاد الجامعات البريطانية المستقلة، ورئاسة المجلس الاستشاري لكلية لندن للتجارLSC ، وشغل سابقاً عضوية مجلس العموم لعدة دورات، وعضوية البرلمان الأوروبي، إضافة لشغله منصب وزير دولة في الخارجية البريطانية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية.