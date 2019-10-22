غانتس سيتسلم مهمة تشكيل الحكومة غداً

وطن: من المتوقع أن يسلم الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين غداً الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة وذلك بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيلها خلال المهلة المحددة والتي تنتهي غداً الأربعاء.

يأتي ذلك في أعقاب إعادة نتنياهو يوم أمس الاثنين كتاب تكليف تشكيل الحكومة الى ريفلين وإعلانه عن فشله في تشكيل الحكومة قبل يومين من انقضاء مهلة 28 يوم.

في حين سيمنح ريفلين لغانتس مهلة مماثلة مكونة من 28 يوما غير قابلة للتجديد سيسعى خلالها لتشكيل حكومة وحدة إلا أن فرصه ليست بالكبيرة في ظل رفض حزب الليكود ادارة المفاوضات دون بقية أحزاب اليمين.

وذكر موقع "والا" العبري أن غانتس سيلجأ حال فشل جهود تشكيل حومة وحدة الى تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على دعم الأحزاب العربية وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان ، حيث يمتلك 44 مقعدا مع حزبي العمل وميرتس ، وسيلجأ غانتس الى الاتفاق مع الأحزاب العربية للحصول على دعمها في التصويت داخل الكنيست ، كما سيسعى للحصول على دعم ليبرمان بالتعهد بعدم اسقاط الحكومة.

وفي حال فشل غانتس في تشكيل الحكومة خلال المهلة المسموحة فسيعيد كتاب التكليف لريفلين ، بينما سيقوم الأخير بمنح جميع أعضاء الكنيست مهلة 21 يوما لمحاولة كسب دعم 60 عضو كنيست ، وفي حال الفشل فالأمور تتجه لعقد جولة ثالثة من الانتخابات ربيع العام القادم.