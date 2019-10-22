الاحتلال يطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم في قريوت جنوب نابلس

وطن: طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قاطفي الزيتون من أراضيهم في قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، حيث استهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، اثناء توجههم لمنطقة "بطيشة" في الجهة الغربية للقرية.

وأضاف ان قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي تطرد المزارعين من أراضيهم، رغم أنها لا تحتاج الى تنسيق مسبق من أجل دخولها والعمل بها.