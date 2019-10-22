شراكات تلتقي مع مجموعة من أصحاب المشاريع والشركات الزراعية والصناعات الغذائية في محافظة طولكرم

رام الله - وطن: التقت شركة شراكات، التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بمجموعة من المستثمرين الزراعيين وأصحاب الشركات والمشاريع الزراعية والصناعات الغذائية في محافظة طولكرم، وذلك باستضافة الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على كيفية تفعيل الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية من أجل إحلال المستورد والاكتفاء الذاتي، وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني والحفاظ على الأرض، وتعزيز صمود المزراعين الفلسطينين خاصة المتواجدين في المناطق المهمشة والمناطق المسماة "ج".

وتعمل شراكات على تسهيل عملية الوصول للمدخلات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتعزيز التنافسية. بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول إلى الاسواق الخارجية وتحفيز المزارعين للتوجه إلى زراعة المنتجات عالية القيمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الإنتاج.

وقال السيد نسيم نور، المدير التنفيذي لشركة شراكات: " أتقدم بالشكر من رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في طولكرم على استضافتهم لهذا اللقاء، ونتطلع للعمل سوياً بهدف تطوير القطاع الزراعي في محافظة طولكرم على وجه الخصوص، وعلى مستوى الوطن بشكل عام، وأود التاكيد على أن شراكات تدير محفظة استثمارية في قطاع الزراعة من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع، والتخطيط لإنشاء مشاريع جديدة، حيث تقوم شراكات حالياً بعمل دراسة معمقة حول جدوى وأثر تأسيس شركة وطنية متخصصة في الاستثمارات الزراعية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحتملين."

وأضاف السيد نور: "تضم محفظة شراكات الاستثمارية في القطاع الزراعي مجموعة من المشاريع مثل مزرعة الدالية في محافظة طوباس، والتي تعمل على إنتاج عنب لابذري مبكر على مساحة تصل إلى 128 دونم من الأراضي المسماة "ج" ويتم العمل على توسيع المزرعة لتصل إلى 520 دونم، بالإضافة إلى شركة بال فارم لإنتاج حليب الأبقار من أجل تزويد السوق بمصدر ثابت وموثوق من الحليب الطازج، وتبلغ إنتاجية الشركة 6 ملايين لتر من الحليب سنوياً، بالإضافة إلى شركة الرابية والتي تقود إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية من المدخلات النباتية بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 230 ألف طن سنوياً.

وبدوره، قال السيد إبراهيم أبو حسيب، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة طولكرم: "نثمن عالياً دور صندوق الاستثمار الفلسطيني في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة القطاع الزراعي من خلال شركة شراكات التي تبدي اهتمامها بهذا القطاع، وتعمل على استكشاف فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال اللقاءات مع أصحاب الشركات والمشاريع االعاملة في هذا القطاع، والاستثمار في مجموعة من المشاريع التي تساهم في تنميته وتطوير أنشطته في عدة محافظات في الوطن".

وأضاف السيد أبو حسيب: "تحظى محافظة طولكرم بميزات تؤهلها لاحتضان عدد من المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية، كما وتوفر الأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال، ونأمل من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية التوجه لمحافظة طولكرم، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص في المحافظة لبدء وتطوير مشاريع زراعية تساهم في تطوير اقتصادنا الوطني، وتعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة".