برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر المقبل

رام الله- وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

وأوضح الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة، ستكون في 7 و21 من الشهر المقبل، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، و"هشارون" و"ريمون"، في 11/11.

وستكون زيارة الأسرى في سجن الدامون وعتليت في 13 من الشهر المقبل، وللمعتقلات والقاصرين في 11/27، وجلبوع 1 (طوباس، جنين)+ شطة في11/6، وجلبوع 2 / جنين في 11/7، وبئر السبع في 11/19.

فيما ستكون زيارة الأسرى في سجن نفحة في 11/6، ورامون في 11/20، وعسقلان في 11/12، ومجدو (المجموعة الأولى) في 11/4، و(المجموعة الثانية) في 11/11، وللأشبال في 11/25، والنقب (المجموعة الأولى) في 11/13، والمجموعة الثانية في 11/20، و عوفر في 11/4.