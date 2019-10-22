ينهم 3محكومون بالمؤبد.. 7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم الثلاثاء، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير سهيل محمد يوسف شقيرات (34 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سامي سليمان إبراهيم جرادات (51 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير محمد سالم عبد البدن (40 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد جبريل حسن زبن (34 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة طولكرم، الأسيران الشقيقان معتز موفق طقز المحكوم بالسجن 10 أعوام ونصف ومناضل موفق طقز المحكوم بالسجن 13 عامًا ونصف ومعتقلان منذ عام 2014، وأمضيا خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة، الأسير رامي سليمان عبد الله أبو مصطفى (37 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.