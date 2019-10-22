الشرطة تضبط حافلة روضة اطفال بحمولة زائدة 9 ركاب في طولكرم

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، حافلة لنقل اطفال روضة حمولته المرخص له (20) راكب وبداخله (29) طفل في محافظة طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور وإدارة الحراسات بجولة في المحافظة، قامت بضبط حافلة مخصصة لنقل أطفال روضة وبداخله (29) راكب مع العلم ان الحمولة المرخصة لها 20 راكب فقط ، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق السائق.

وشددت الشرطة على الخطورة الكامنة وراء نقل أي حمولة زائدة من الطلاب داخل الحافلات، وناشدت القائمين على رياض ومدارس الأطفال الالتزام بقواعد وقوانين المرور حفاظاً على حياة وسلامة الأطفال، مؤكداً بأن الشرطة ستواصل جهودها للقضاء على هذه المخالفات الخطيرة.