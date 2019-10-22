غير مرخصة.. اغلاق 4 مكاتب للسياحة والسفر في الخليل

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 4 مكاتب للسياحة والسفر في عدة مناطق من مدينة الخليل وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على قرار صادر من النائب العام بإغلاق مكاتب السياحة والسفر غير الملتزمة بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة، فقد قامت شرطة السياحة والآثار بتنظيم جولة على مكاتب السياحة والسفر تنفيذا لهذا القرار.

وأضافت بأن شرطة السياحة والآثار قامت بإغلاق 4 مكاتب للسياحة والسفر لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة بمزاولة المهنة، حيث تم جلب أصحاب المكاتب لمديرية الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول .

وحذرت الشرطة كافة المواطنين إلى عدم التعامل مع شركات السياحة غير المرخصة وذلك تفادياً لوقوعهم ضحيةً أعمال النصب والاحتيال .