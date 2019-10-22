محكمة صلح رام الله تؤجل النظر بطلب الرجوع عن قرارها بحجب المواقع الالكترونية ليوم غد الاربعاء

وطن: أجلت محكمة الصلح في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء النظر في الطلب المقدم اليها للرجوع عن قرارها بحجب المواقع الالكترونية الى يوم غد الاربعاء.

وكان محامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، والمشترا القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي أحمد نصرة قد ترافعا اليوم امام المحكمة بشان قرارها بحجب مواقع الكترونية.

وكانت محكمة الصلح قد اصدرت قرارا بناء على كتاب من النائب العام، بحجب نحو 49 صفحة فيسبوك وموقع الكتروني.