الاحتلال يجبر المقدسي سلطان بشير على هدم منزله في جبل المكبر

رام الله- وطن: أجبر المقدسي سلطان بشير، اليوم الثلاثاء، على هدم منزله ببلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس.

وقال أمين سر حركة فتح في جبل المكبر إياد بشير، إن بشير شرع بهدم منزله المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته نحو 50 مترا من قبل جرافة خاصة، تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة.

وأضاف بشير، أن سلطات الاحتلال سلمته قرارا بالهدم قبل نحو شهر، ما أجبره على هدم منزله في حي بشير ذاتيا، الذي كان يقطن فيه هو وعائلته، بحجة قربة من "الشارع الاميركي"، الذي يؤدي إلى القنصلية الأميركية "غير القانونية" في القدس.

(وفا)