بنك الاستثمار الفلسطيني يجري السحب على سيارة "أوبل كروس لاند"

وطن: أجرى بنك الاستثمار الفلسطيني، السحب على الجائزة الخامسة ضمن حملة التوفير "فرصتي"، و هي سيارة أوبل كروس لاند كاملة الاضافات ومجمركة في نهاية شهر ايلول، وفاز بها المواطن شحدة محمد مصطفى مطير المدخر بفرع بيتونيا.

و تمت دعوة الفائز الى فرع بيتونيا و تسليمه السيارة، بحضور عدد من المتعاملين مع البنك بفرع بيتونيا، والمدير العام سميح صبيح، ومدير العلاقات العامة والتسويق خليل ناصر، ومدير فروع منطقة الوسط مصطفى الحاج، ومدير فرع بيتونيا اشرف ريماوي، وعدد من مسؤولي وموظفي البنك.

وأعرب مطير عن سعادته بفوزه بالجائزة، معبرا عن شكره لبنك الاستثمار الفلسطيني، وحث المواطنين على الادخار بحساب التوفير في بنك الاستثمار، مشيدا بما يقدمه البنك من خدمات مميزة وحسن التعامل وسرعة في انجاز المعاملات.

وتستمر حملة حسابات التوفير "فرصتي" التي اطلقها البنك، حتى نهاية العام الحالي، حيث يتم في نهاية كل شهر السحب على سيارة اوبل كروس لاند، وسيتم السحب على جائزة 125,000 شيكل الثانية بنهاية شهر كانون اول.

من الجدير ذكره أن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير ودخول السحب على الجوائز، سواء للحسابات الحالية او الجديدة هو 100 دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى، وكل ايداع اضافي بقيمة 100 دولار او ما يعادلها يزيد من فرصة الربح بالجوائز.