إتلاف بضائع ممنوعة التداول في جنين

وطن: أتلف جهاز الضابطة الجمركية في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الألعاب النارية ومواد التجميل والتنحيف ومواد تنظيف الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن هذه المواد أتلفت بناءً على قرار النيابة العامة، حيث تم ضبطها خلال الأيام الماضية من قبل الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وأوضح البيان، أن عملية الإتلاف جرت بتشكيل لجنة مكونة من (الضابطة الجمركية، النيابة العامة، الشرطة، الدفاع المدني، والصحة).

وجرت عملية الإتلاف بحضور كل من: ممثل عن عطوفة محافظ جنين، قائد المنطقة، رئيس النيابة، مدراء الأجهزة الأمنية، المحافظة، المخابرات العامة، الأمن الوقائي، التوجيه السياسي والوطني، الخدمات الطبية، أمين سر حركة فتح، الاقتصاد الوطني، بلدية جنين، وأصدقاء الضابطة الجمركية في مدرسة خنساء.