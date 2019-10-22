اتلاف جسم مشبوه في جنين

وطن: أتلفت الشرطة اليوم "جسم مشبوه" تم العثور عليه في بلدة الزبابدة قضاء محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بوجود "جسم مشبوه" تم العثور عليه في بلدة الزبابدة، على الفور تحركت قوة من فرع شرطة هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة إلى مكان تواجده وبالكشف عليه تبين بأنها عبارة عن مشعل حراري .

وتم إتلاف الجسم بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان والإجراءات اللازمة أصولا.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها .