صور | انطلاق مسيرة التوابيت السوداء في الناصرة رفضا للجريمة

وطن: انطلقت مسيرة التوابيت السوداء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة، باتجاه مقر قيادة شرطة الاحتلال لواء الشمال بمنطقة القشلة.

ورفع المشاركون التوابيت السوداء على السيارات المشاركة في المسيرة، تعبيرا عن حزنهم وغضبهم إثر ازدياد أعمال العنف والجريمة وسط تواطؤ شرطة الاحتلال وعدم توفيرها الأمن والأمان.

ودعت لجنة المتابعة العليا ولجنة مكافحة العنف والجريمة وممثلو الأحزاب والحركات السياسية والأطر المختلفة في الناصرة، أهالي المدينة وكافة أبناء وبنات المجتمع الفلسطيني في الداخل من مختلف المدن والقرى بالمشاركة بكثافة في هذه المظاهرات الرافضة للعنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.