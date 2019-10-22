"هآرتس": "إسرائيل" أمام جدول زمني وسياسي معقد لتشكيل الحكومة

وطن: من المتوقع أن يكلف رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين رفلين، زعيم حزب "أرزق أبيض"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة، بعدما أعلن بنيامين نتنياهو عجزه عن القيام بذلك.

وقال ريفلين في وقت لاحق الاثنين، إنه سيمنح رسميا تفويضا لتشكيل حكومة، في غضون ثلاثة أيام لمرشح آخر.

ووفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس"، فإن الجدول الزمني السياسي للأشهر القادمة، سيكون على الشكل التالي:

بين 19 و21 نوفمبر المقبل تنتهي فترة الـ 28 يوما المخصصة لغانتس لتشكيل الحكومة. إذا فشل في القيام بذلك، فسيتمتع الكنيست بسلطة اقتراح مرشح آخر للرئاسة في غضون 21 يوما، على أن يوافق أغلب أعضاء الكنيست على هذا المرشح.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تلاحق فيه قضايا الفساد نتنياهو، حيث من المتوقع أن يتخذ المدعي العام الإسائيلي، أفيشاي مندلبليت، قرارا برفع لوائح الاتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد مطلع ديسمبر المقبل.

وفي الفترة الممتدة بين 10 و12 ديسمبر، تنتهي الفترة التي يمكن فيها للكنيست اقتراح مرشح بديل لتشكيل الحكومة، فإذا تم الاتفاق على مرشح جديد، فسيتم تخصيص 14 يوما لإكمال المهمة.

أما إذا فشل الكنيست في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، في المدة ما بين 24 إلى 26 ديسمبر (ربطا بتمديد فترة الـ 14 يوما)، وهو الموعد النهائي لاختيار المرشح، فسيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة في أواخر مارس.