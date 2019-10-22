حملة إلكترونية تطالب بإنشاء مستشفى لمدينة رفح

وطن: أطلقت مجموعة من النشطاء والاعلاميين مساء اليوم الثلاثاء، حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بإنشاء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ودعا منظمو الحملة "حراك رفح بحاجة لمستشفى" المواطنين للتغريد على هاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى من أجل الضغط على صناع القرار لبناء مستشفى لخدمة نحو نصف سكان المحافظة الذي يبلغ عددهم نحو ربع مليون نسمة، يفتقدون للرعاية والمراكز الصحية.

وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التغريد على الهاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى، حيث طالبوا اصحاب القرار بالوقوف عند مسؤولياتهم و انشاء مستشفى في المحافظة.