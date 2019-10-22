جامعة القدس وكلية لندن للتجارة تبرمان شراكة لتأسيس ماجستير ادارة اعمال مشترك

وطن: في اضافة نوعية لبرامج التعليم العالي في فلسطين، وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، مع رئيس كلية لندن للتجارة LSC تيموثي أندرادي، اتفاقية تأسيس برنامج ماجستير مشترك في "ادارة الأعمال MBA"، حيث تم توقيع الاتفاقية في مبنى الكلية في العاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس جامعة القدس للملكة المتحدة من أجل التشبيك وتعزيز سبل التعاون مع مؤسسات التعليم العالي البريطانية.

ويعد هذا البرنامج والذي سيكون مع واحدة من اعرق الكليات في بريطانيا، الاول من نوعه على مستوى الوطن، ويهدف إلى تأهيل كادر متخصص في إدارة الاعمال واكسابهم خبرة علمية وعملية وتجارية وإدارية يطلبها سوق العمل، تؤهله لتطبيق ما درسه في مجال عمله لدى الشركات والمؤسسات.

وسيضيف هذا البرنامج تأهيلاً علمياً وعملياً يركز على المعارف الحديثة والخبرات العملية الضرورية وفق المعايير العالمية لكل شخص راغب بالنجاح والتفوق والإبداع في المنصب العملي والوظيفي الذي يشغله أو يطمح لشغله في المستقبل.

وقال أبوكشك أن من شأن هذا البرنامج المساهمة في النهوض بقطاع الاعمال في الوطن، و اكساب الطلبة احدث المهارات في مجال الإدارة الاستراتيجية والتخطيط و التنفيذ و الإشراف و التطوير الإداري الشامل ، و تطوير معارفهم و خبراتهم النظرية و العملية باستخدام أحدث المناهج و الأساليب المعاصرة في حقل إدارة الأعمال.

واشار ابو كشك الى ان هذه الشراكة جاءت ضمن استراتيجية الجامعة في فتح افاق التعاون مع مؤسسات التعليم المختلفة في العالم ، حيث جاءت هذه الاتفاقية والتي وقعت في لندن كجزء من سلسلة الاعمال والتشبيكات التي تقوم بها الجامعة في المملكة المتحدة .

واكد ان التدريس سيكون وفق اعلى المعايير العالمية، حيث سيقوم بتدريس الطلبة اساتذة من كلية لندن بالإضافة الى اساتذة جامعة القدس مع وجود امكانية ان يمضي الطالب فصلا دراسيا كاملا في حرم الكلية في لندن ، وسيتخرج الطالب حاصل على شهادتين من الكلية ومن الجامعة .

ومن جهته بيّن د. أندرادي أن اهمية هذا البرنامج تتمثل في مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في عالم التجارة ، لتستطيع فلسطين المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال، وذلك من خلال الأبحاث العلمية التي ستقدم اضافة نوعية في ادارة الاعمال .

واشاد أندرادي بالتطور الكبير التي تحظى به جامعة القدس على المستوى الاكاديمي ، مبينا اعتزازه بهذه الشراكة والتي تساهم في رفع مستوى البرامج الأكاديمية من خلال الاستفادة المشتركة من المصادر والامكانيات بمختلف أشكالها.

وقال مدير العلاقات الخارجية لكلية لندن للتجارة سميح زملط ان توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد الاتفاق على ضرورة اطلاق هذا البرنامج في فلسطين ، والذي من شأنه يساهم في تطوير الاقتصاد و وتنمية المهارات العملية والعلمية المتقدمة .



ويعتبر الماجستير في ادارة الاعمالMBA الأكثر طلباً في أسواق الأعمال في دول العالم، وخاصة في مجال إدارة الشركات والمشاريع الكبرى بمختلف أشكالها الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى انخراط عدد كبير من خريجي برنامج ماجستير إدارة أعمال في أسواق المال والأعمال العالمية والتي أصبحت من أهم الحقول العملية ، وتعد إحدى أكثر المؤهلات التخصصية التي شغل حاملوها أفضل المواقع في أسواق المال والأعمال في العالم .

وتعد كلية لندن للتجارة هي كلية خاصة للتعليم العالي، وتقع في وسط العاصمة البريطانية ، وهي معتمدة بالكامل من قبل مجلس الإعتماد البريطاني ، وأيضاً لها تعاونات ومشاركات أكاديمية مع جامعات وكليات عالمية ، و تقدم الكلية برامجها الدراسية التي تشمل التجارة ، وماجستير ادارة الأعمال الدولية ، ادارة الإستقبال ، الإدارة السياحية ، الماجستير في الدراسات المؤسسية ، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

ويجدر بالذكر ان جامعة القدس كانت السباقة في ابرام مجموعة من الشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات تعليم عالي في العديد من مناطق العالم، نجحت من خلالها في تقديم مجموعة من البرامج التي تعتبر الأولى من نوعها ليس فقط على مستوى فلسطين، بل على مستوى المنطقة العربية، ككلية القدس بارد التي اسستها بالشراكة مع جامعة بارد في نيويورك، وكلية الدراسات الثنائية التي اسستها بالتعاون مع الحكومة والجامعات الالمانية وفقا للمنهج الالماني الذي يدمج بين التعليم النظري والتطبيق العملي، ومركز ابحاث النانوتكنولوجي، اضافة الى معهد كونفوشيوس الصيني.