لبنان: الاحتجاجات تتواصل لليوم السادس وتصل إلى المصرف المركزي

وطن: تتواصل التحركات في لبنان اليوم الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفضاً للورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة.

وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في وسط بيروت ومواقع أخرى، كما انتشر في محيط المصرف المركزي فيما أقدم متظاهرون على قطع الطريق قربه.

وكانت بيروت ومناطق أخرى قد شهدت أمس تظاهرات حاشدة.

وكان مجلس الوزراء اللبنانيّ أقر بالأمس مشروع موازنة 2020 والورقة الإصلاحية، وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الموازنة خالية من الضرائب وأنها تتضمن خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.

المصدر: الميادين+الجديد