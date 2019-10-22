الضابطة الجمركية تتلف بضائع ممنوعة من التداول في جنين

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على قرار من النيابة العامة، أتلف جهاز الضابطة الجمركية في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الألعاب النارية ومواد التجميل والتنحيف ومواد تنظيف، الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، والتي تم ضبطها خلال الأيام الماضية من قبل الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص، وأقر اتلافها اليوم بقرار من النيابة العامة.

وأوضح البيان، أن عملية الإتلاف جرت بتشكيل لجنة مكونة من (الضابطة الجمركية، النيابة العامة، الشرطة، الدفاع المدني، والصحة).