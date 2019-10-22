عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات جديدة جنوب العراق

وطن: قتل وأصيب 48 متظاهرا، مساء اليوم، بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي العراق، وفق ما أفادت وكالة "سبوتنيك".

ويذكر أن 149 عراقياً قتلوا برصاص قوات الامن، خلال المظاهرات الأخيرة، الرافضة للفساد والفقر في البلاد.

وذكر تقرير أعدته لجنة حكومية أن أكثر من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات في الرأس والصدر وحمل قادة كبار المسؤولية، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين قائلا إنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار.

واندلعت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في أول أكتوبر تشرين الأول واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها. ويقول المحتجون إن الفساد والتناحر بين الزعماء السياسيين هما السبب في عدم تحسن ظروفهم المعيشية على الرغم من حالة السلم في العراق بعد عامين من إعلان النصر على تنظيم "داعش".

(سبوتنيك)